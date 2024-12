Mamma 42enne investita sulle strisce all’uscita di scuola: i bambini tenuti all’interno dell’istituto durante i soccorsi

Spread the love

MARGHERA – Mamma 42enne, E.B, investita sulle strisce all’uscita di scuola a Marghera: i bambini tenuti all’interno dell’istituto durante le operazioni di soccorso. È accaduto oggi, lunedì 16 dicembre, intorno alle 16.30 davanti alla scuola Baseggio, in via Trieste a Marghera. Immediato l’arrivo di polizia di Stato e suem. Gli allievi dell’istituto sono stati tenuti all’interno finché non sono terminate le operazioni di soccorso. Fortunatamente, la donna non sarebbe grave e non avrebbe riportato nessun grave trauma: è rimasta sempre cosciente. La 42enne – probabilmente una mamma che stava andando a prendere i figli a scuola – stava attraversando sulle strisce. (foto “Buongiorno Marghera”)

IL GAZZETTINO