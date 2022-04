Cadavere carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme: la scoperta dei Vigili del fuoco nel Milanese

Spread the love

I Vigili del fuoco intervenuti per un’auto in fiamme nelle campagne del Milanese, in territorio di Albairate, vi avrebbero scoperto un cadavere carbonizzato. Secondo quanto finora ricostruito, si tratterebbe di un vero e proprio giallo: le indagini sul caso, in mano ai carabinieri di Abbiategrasso, al momento non avrebbero ancora chiarito l’identità della vittima.