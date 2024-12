Cerimonia di insediamento del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino alle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle. 

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Oltre seicento Vigili del fuoco schierati nel piazzale delle Scuole e altri sei calatisi dalla sommità dal castello di manovra con il tricolore che ha coperto l’intera facciata dell’edificio, hanno reso gli onori al nuovo capo del Corpo Mannino. Presenti alla cerimonia il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo Dipartimento prefetto Attilio Visconti.

“Sono grato per la fiducia accordatami” ha detto il capo del Corpo. “So bene che è una grande responsabilità, ma so anche di poter contare sull’aiuto di tutti, operando in continuità con chi mi ha preceduto e sulle solide basi costruite dai capi del Corpo del recente passato, oggi qui tra noi. Sono pronto a lavorare con entusiasmo, assicurando sin d’ora ascolto e partecipazione per costruire insieme, mantenendo alti i livelli di servizio al cittadino che il Corpo Nazionale già garantisce”.

“L’ingegner Mannino raccoglie un testimone importante, ma sono sicuro che grazie alla sua esperienza e capacità saprà gestirlo nel migliore dei modi. Le sue doti sono oggi più che mai necessarie per affrontare le nuove sfide che ci vengono imposte dalle emergenze sociali, ambientali e dall’innovazione tecnologica.“, così il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, che ha poi aggiunto: “il nostro obiettivo è di potenziare al massimo la capacità di risposta del sistema di soccorso pubblico e non, attraverso interventi mirati che possano garantire un’efficienza organizzativa e una prontezza operativa negli scenari emergenziali sempre più complessi”. “Ti diamo il benvenuto in un momento di grande delicatezza e importanza della nostra comunità. Ti aspetta una missione straordinaria e stimolante, sono certo che grazie alla tua esperienza, al tuo spirito di servizio, alla tua azione instancabile, unitamente a una ferrea determinazione, saprai guidare questo glorioso Corpo con autorevolezza e saggezza, rafforzando ulteriormente quel legame di fiducia che unisce i vigili del fuoco alla società civile”. Queste le parole del capo Dipartimento Visconti.