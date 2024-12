Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Como dalle ore 05.45 in corso intervento di messa in sicurezza albero di Natale di Como piazza Duomo

Si è esclusa la presenza di persone al di sotto del pino caduto per il forte vento.

In posto squadra VVF della sede centrale di via Valleggio – Nella giornata di oggi la ditta posatrice provvederà al ripristino, meteo permettendo

—————————–

Ore 6.10 lungo lago di Como intervento dei vigili del fuoco per messa in sicurezza e rimozione strutture metalliche che avvolgevano le aiuole per il Natale.

Area interdetta al passaggio per motivi di sicurezza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

———————-

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri alle 15.40 circa a Colverde sulla Sp17 circa per incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta, giunti sul posto la persona era già alle cure del 118

I VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza

—————————————

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente a Carbonate in via Giovanni Boccaccio per incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta, con persona all’interno. In posto due squadre dei vigili del fuoco.

La conducente 21 anni è stata trasportata in codice giallo in ospedale a Varese