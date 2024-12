All’insediamento del Capo del Corpo Nazionale presente l’A.N.V.V.F

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

L’A.N.V.V.F DIPARTIMENTALE era presente all’insediamento del Capo del Corpo Nazionale EROS MANNINO con lo stendardo ed il medagliere pluri decorato.

Alla cerimonia hanno partecipato molti componenti del sodalizio dell’Associazione. E’ stata anche un’occasione per rivedere e salutare amici veccchi e nuovi.

Il t empo passa ma le emozioni sono sempre uguali: lo srotolarsi della bandiera sul K1, l’Inno nazionale cantato dai futuri Vigili del Fuoco, le parole del Capo del Corpo Nazionale e d il programma per il futuro.

Negli occhi di chi nel trascorrere degli anni ha onorato la divisa era vivissima la commozione; i tempi non sono mai stati lontani e dimenticati. L’orgoglio di avere consecrato la loro vita, non si estingue nel tempo. Forse il peso degli anni si fa sentire, ma il cuore rimane sempre giovane e consapevole di avere dato il massimo per aiutare il prossimo. In tribuna MARCO MARIOTTI il Vigile del Fuoco eroe che ha rischiato la vita per salvare quella di altri colleghi.

Evviva il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco