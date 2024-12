Cristina D’Angelo lascia le Marche: bilancio positivo per i vigili del fuocoVigili del fuoco: Cristina D’Angelo saluta le Marche, terra d’emergenza

Spread the love

ANCONA – La direzione regionale dei vigili del fuoco saluta Cristina D’Angelo, al comando dal luglio 2023: il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile l’ha infatti nominata nuovo direttore interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige in sostituzione del dirigente generale Loris Munaro. Cristina D’Angelo assumerà l’incarico nelle prossime settimane, intanto si congeda da Ancona e dalla direzione regionale tracciando un bilancio dei suoi diciotto mesi anconetani e marchigiani. «Il bilancio è assolutamente positivo – ha raccontato –, ho acquisito una conoscenza di questo territorio cui ho cercato di restituire la conoscenza di trent’anni di esperienza nel corpo nazionale dei vigili del fuoco cercando di portare novità, sicuramente mantenendo elevati gli standard del soccorso tecnico urgente, ma cercando anche di migliorare tutta l’attività di prevenzione, assolutamente fondamentale. Da una parte me ne vado contenta, perché ricoprirò un incarico di prestigio, visto che sarà direttore interregionale di Veneto e Trentino Alto Adige. Dall’altra a malincuore, perché chiudere tutto lascia sempre un po’ d’emozione. In questo anno e mezzo c’è stata una grande attività da parte di tutti i comandi provinciali e grazie ai comandanti sempre presenti e al loro coordinamento, grazie alla formazione, all’acquisizione di nuovi mezzi e al miglioramento del personale e delle sedi abbiamo mantenuto elevati gli standard di professionalità».

Le attività che hanno richiesto maggiore impegno le Marche le conoscono bene, per loro sfortuna: «Abbiamo puntato molto sul soccorso, naturalmente – ha proseguito Cristina D’Angelo –, legato in questa regione purtroppo ad alluvioni, a situazioni di maltempo, al vento, situazioni di disagio in cui siamo intervenuti. Ma ho puntato molto anche sull’attività di prevenzione, legata in particolare alle aziende a rischio d’incidente rilevante, alcune delle quali molto importanti e impattanti sul territorio». I consigli per il periodo natalizio: «Bisogna sempre prestare attenzione in casa a non sovraccaricare troppo le prese elettriche, gli alberi di Natale sono costituiti nella maggior parte dei casi da materiale molto infiammabile, e il sovraccarico di prese elettriche potrebbe causare l’innesco dell’albero e a sua volta l’albero, magari posizionato vicino a tendaggi, potrebbe generare incendi in appartamento. Ricordiamo che gli incendi in appartamento, benché non se ne parli tantissimo, sono una percentuale molto elevata rispetto al totale».

