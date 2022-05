Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

Tutt’ora in corso un intervento dei vigili del fuoco di Livorno per un principio di incendio in una canna fumaria di uno dei forni presso il centro commerciale l’Ipercoop in via Graziani, le fiamme sono state rapidamente estinte, solo un poco di fumo ha interessato l’interno del supermercato. Sono in corso operazioni di verifica e messa in sicurezza da parte del personale VF.