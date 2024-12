Insegue e sperona ambulanza per non far ricoverare la moglie vittima di maltrattamenti; nell’incidente muore la suocera , in auto con lui

Spread the love

Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale 30, tra San Severo e Torremaggiore. L’uomo, deciso a non permettere il ricovero della moglie, ha dato inizio a un inseguimento folle, culminato in uno scontro con il veicolo di soccorso. L’impatto ha fatto uscire di strada sia l’ambulanza che l’auto dell’uomo. La suocera, presente nel veicolo, è deceduta sul colpo.

L’intervento dei sanitari è stato richiesto per un’esplosione in un’abitazione di Torremaggiore. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato la donna con evidenti segni di violenza, accovacciata in un angolo della casa, mentre la figlia piccola piangeva disperata. Un grosso coltello sul tavolo suggeriva una situazione di estrema tensione.

La donna è stata caricata immediatamente sull’ambulanza per essere trasportata al pronto soccorso di San Severo. Tuttavia, l’uomo, non accettando la decisione, ha scelto di agire in modo estremo, inseguendo e speronando l’ambulanza.

La tragedia si è conclusa in modo drammatico: la suocera ha perso la vita, mentre l’ambulanza e il personale sanitario hanno subito danni e ferite lievi. La dinamica ha lasciato sgomenti i presenti, e il caso è ora al vaglio delle autorità locali.