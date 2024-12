Spread the love

C’è una buona notizia per chi lotta contro la perdita di capelli: un gruppo di ricercatori ha sviluppato un gel a base di deossiribosio, uno zucchero naturale presente nel DNA, in grado di stimolare la crescita dei peli nelle aree colpite da calvizie. Il prodotto per ora è stato testato solo sui topi, ma i risultati sono promettenti: applicandolo giornalmente per alcune settimane, il pelo delle cavie è ricresciuto dell’80-90% – più o meno come con il minoxidil, uno dei trattamenti più comuni per la calvizie, che però ha più effetti collaterali. I dettagli sono pubblicati su Frontiers in Pharmacology.

CALVIZIE E RICRESCITA, Una scoperta casuale. La scoperta è avvenuta per caso, mentre il team di ricerca stava indagando la capacità del deossiribosio di curare le ferite. Durante lo studio, gli scienziati hanno notato che i peli attorno alle ferite crescevano più velocemente rispetto agli altri e hanno deciso di approfondire la questione.

Hanno così scoperto che il deossiribosio favorisce la formazione di nuovi vasi sanguigni e cellule cutanee attorno ai follicoli piliferi, migliorandone la nutrizione e l’ossigenazione. Nonostante non sia ancora chiaro il meccanismo dietro questo processo, il risultato sono peli (e capelli) più larghi, spessi e sani.

Calvizie e tumori. Quanto scoperto apre a nuove possibilità per combattere la calvizie in modo efficace e senza bisogno di ricorrere a tecniche costose e invasive, come il trapianto di capelli. Oltre a curare l’alopecia androgenetica, gli studiosi credono che il gel potrebbe essere utilizzato in altri contesti, ad esempio per favorire la rigenerazione di ciglia, sopracciglia o capelli persi dopo un trattamento di chemioterapia.

Il prossimo passo è iniziare i test sugli umani, per confermare che il prodotto sia sicuro ed efficace anche per noi.

https://www.focus.it/scienza/salute/un-gel-funziona-bene-contro-la-calvizie-dei-topi-per-ora