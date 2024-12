Incidente tra auto: si scontrano e provocano una fuga di gas

Spread the love

Attimi di paura nel primo pomeriggio di domenica 29 dicembre a Vanzaghello (Milano), intorno alle 15.

I vigili del fuoco di Busto-Gallarate, infatti, secondo quanto riportano le forze dell’ordine, sono intervenuti in via Giovanni XXIII per un incidente stradale. Due auto, per cause da accertare, si sono schiantate e uno dei veicoli ha colpito una tubatura danneggiandola e provocando una fuoriuscita di gas metano.

Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza i veicoli e ridotto la perdita, in attesa dell’incaricato dell’azienda metanifera per la sostituzione del tubo. Gli occupanti delle vetture non sono feriti in condizioni serie.

