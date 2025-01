Panico in via Brennero, alle 4 il boato: crolla una palazzina

Spread the love

Momenti di panico nella notte tra l’1 e il 2 gennaio tra via Brennero e via Nuoro a Parma. Erano da poco passate le ore 4 quando, per cause in corso di accertamento, una palazzina di due piani in ristrutturazione è crollata. Ad avvisare i vigili del fuoco con una telefonata è stato un residente di via Brennero che, in quel momento, si stava recando al lavoro.

L’allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre ordinarie, con i nuclei cinofili e con i nuclei Usar, Urban search & rescue, specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie. Gli operatori del 115 stanno lavorando per cercare eventuali persone sotto le macerie. Le operazioni di ricerca si sono concluse: i vigili del fuoco hanno cercato con i cani e con le telecamere e non hanno trovato nessuno. Non ci sono feriti.

https://www.parmatoday.it/cronaca/Crollo-palazzina-via-brennero.html