Esplode una bombola su una motonave, due feriti a Monfalcone

ANSA – Due persone sono rimaste ferite a causa di un’esplosione avvenuta oggi pomeriggio a bordo di una motonave accostata a una banchina di Portorosega a Monfalcone (Gorizia).

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, secondo una prima ricostruzione, una bombola – di cui non si conosce al momento il contenuto – sarebbe scoppiata provocando il ferimento con ustioni di due persone.

La centrale operativa Sores del Fvg ha inviato sul posto il personale di un’ambulanza, che si è preso cura di un ferito lieve, ricoverato nel locale ospedale, e l’equipe medica specializzata dell’elisoccorso.

Il rianimatore ha stabilizzato il paziente più grave – raggiunto al volto dai detriti provocati dalla deflagrazione – prima di intubarlo e trasferirlo d’urgenza, in prognosi riservata, all’ospedale di Udine.