Eventi a Roma: I Migliori Vini Italiani 2025 all’Eur

Spread the love

Dal 21 al 23 febbraio 2025 al Salone delle Fontane dell’Eur avrete l’opportunità di assaporare i migliori vini italiani. Esplorando una selezione straordinaria di cantine e scoprendo nuove etichette da tutto il Paese.

Ti aspettano quindi:

degustazioni libere della migliore produzione vinicola d’Italia

laboratori dedicati ai sapori principali: dolce, salato, amaro, piccante, acido e umami

degustazioni guidate e l’incontro con il rinomato metodo di degustazione di Luca Maroni

Ma quali sono i segreti che rendono unico il piacere del vino? Potrete scoprirlo durante la 3 giorni dove ogni calice racconterà la storia della migliore produzione vinicola italiana.

Dolce, salato, amaro, piccante, acido e umami. Ogni sapore è una chiave per un’esperienza indimenticabile. Unitevi a un viaggio sensoriale che inizia dalla bocca per conquistarvi completamente. Ogni sorso è un’opportunità per esplorare, emozionarsi e scoprire. Un’esperienza unica che stimola i sensi e nutre la passione per il buon vino.

3 giorni di degustazioni illimitate, laboratori esclusivi, incontri con esperti, presentazioni imperdibili. Oltre all’opportunità di approfondire il rinomato metodo di degustazione di Luca Maroni. Un evento da non perdere, dove il piacere si fonde con la conoscenza. Mettete quindi I Migliori Vini Italiani tra i prossimi eventi a Roma da non lasciarsi sfuggire.

https://theparallelvision.com/2025/01/06/eventi-roma-migliori-vini-italiani-2025