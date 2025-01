Migranti: nel 2024 più di 10mila morti in mare mentre cercavano di raggiungere la Spagna

Spread the love

Più di 10mila migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere la Spagna via mare nel 2024, secondo un rapporto pubblicato giovedì dall’associazione spagnola per i diritti dei migranti Caminando Fronteras.

9.757 morti, la stragrande maggioranza dei 10.457 segnalati da Caminando Fronteras fino al 15 dicembre 2024, sono avvenuti lungo la rotta atlantica, considerata la più pericolosa al mondo. Il gruppo ha segnalato 700 morti tra le persone che tentavano di raggiungere la Spagna attraverso le rotte del Mediterraneo.

La rotta atlantica ha visto decine di migliaia di persone lasciare le coste di Paesi dell’Africa occidentale, come la Mauritania, per raggiungere le Isole Canarie, un arcipelago spagnolo situato vicino alla costa africana e sempre più utilizzato come porta d’accesso all’Europa continentale.

Il numero totale di morti rappresenta un aumento del 58 per cento rispetto all’anno precedente, aggiunge il rapporto.

