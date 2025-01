Pensioni, più difficile uscire prima. Statali al lavoro anche fino a 70 anni

Spread the love



ROMA — L’ultima doppia novità in materia di pensioni riguarda i dipendenti pubblici. Dal prossimo anno si alza a 67 anni il limite ordinamentale per l’età di vecchiaia per i settori che lo prevedevano a 65 anni. E ci si può spingere fino a 70 anni, se serve all’amministrazione e sempre che il dipendente sia d’accordo per la staffetta generazionale o esigenze organizzative. Esclusi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. Ma non militari. Questo governo, nella sua terza manovra, si conferma dunque allergico alla flessibilità in uscita. E, a dispetto di tutto, la legge Fornero resiste. Anzi peggiora, in qualche caso. Come per i giovani.

Tutti i canali di anticipo vengono confermati, ma nella loro versione iper penalizzata di quest’anno: Ape sociale con età e finestre allungate, Opzione donna quasi azzerata per via dei rigidi paletti di accesso, Quota 103 con il ricalcolo, oltre alle finestre tirate al punto che pur avendo i requisiti poi si finisce fuori l’anno dopo. La relazione tecnica illumina la stretta. Il governo prevede 26.600 uscite anticipate nei tre canali: 18 mila con Ape sociale, 6 mila con Quota 103 e 2.600 con Opzione donna. Previsioni sin troppo generose rispetto ai dati più contenuti di quest’anno.

La manovra spinge al contrario per restare al lavoro. E infatti rafforza il bonus Maroni che diventa esentasse e si estende non solo a chi ha i requisiti per Quota 103 e non esce. Ma anche a chi ha 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) e non se ne avvale. Il bonus vale i contributi a carico del lavoratore che anziché andare a Inps finiscono in busta paga per intero senza essere mangiati dalle tasse: il 9,19% per i privati, l’8,8% per i pubblici.

https://www.repubblica.it/economia/2024/12/27/news/pensioni_2025_strette_sulle_anticipate_statali_fino_70_anni-423907703