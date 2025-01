Fuga di monossido di carbonio in un appartamento turistico, evacuate 5 famiglie

Spread the love

TRIESTE – Fuga di monossido di carbonio in un appartamento turistico, cinque le famiglie evacuate in tutto lo stabile. Alle ore 23.30 circa del 7 gennaio, la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Trieste ha ricevuto una chiamata che segnalava un allarme di un rivelatore di monossido di carbonio installato in un appartamento, ad uso turistico, sito in via Torre Bianca a Trieste.

Sul posto una squadra che all’arrivo nello stabile ha iniziato ad eseguire le misurazioni della concentrazione del gas, che è incolore insapore e inodore.

Fatte le letture della strumentazione, che hanno segnalato delle concentrazioni significative di monossido, i soccorritori hanno provveduto all’evacuazione immediata delle 5 famiglie che al momento si trovavano nello stabile di quattro piani.

Le otto persone evacuate sono state prese in consegna dal personale sanitario che le ha trasportate all’ospedale per i controlli del caso. Tutti gli impianti a combustione dello stabile sono stati spenti e non potranno essere utilizzati fino a quando non saranno completate tutte le verifiche per individuare la fuga del gas. In questo caso la presenza e l’allarme dato dal rivelatore di monossido, obbligatorio in tutti gli appartamenti ad uso turistico, ha fatto scattare tempestivamente i soccorsi evitando seri problemi di salute a tutte le persone presenti nello stabile.