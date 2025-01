Incidenti stradali a San Benedetto del Tronto e Recanati

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Intorno alle 10,30 una squadra del locale Distaccamento è Intervenuta in via della Resistenza a causa di un’incidente che ha visto un’auto ribaltarsi sulla carreggiata. Prima di estrarre la conducente i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura per poter poi portare all’esterno la persona senza che subisse ulteriori danni ed affidarla ai sanitari.

Dal Comando di Ascoli Piceno

—————————————————————-

RECANATI (MC) I – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 18:00 circa in località Cerretano, lungo la strada provinciale 105, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra di Macerata ha soccorso i conducenti, affidandoli al personale del 118, e successivamente ha messo in sicurezza l’intera area dell’intervento.

Sul posto era presente anche la Polizia Locale.

Dal comando di Macerata