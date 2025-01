Auto colpita dal carico scivolato da un camion: muore medico ospedaliero livornese di 38 anni

Spread the love

Marco Giannini, medico di 38 anni in forza alla farmacia ospedaliera di Livorno, è morto ieri mattina in un incidente stradale dopo essere uscito di strada con la sua auto, una Bmv, precipitando in un canale non lontano dalla FiPiLi. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. A causare l’incidente sarebbe stato un camion, che ha perso una parte del suo carico determinando l’uscita di strada del medico.

L’uomo stava probabilmente andando a lavoro, verso Livorno, quando con la sua auto è uscito di strada facendo un volo di svariati metri nei pressi dello svincolo di Livorno Centro della Firenze Pisa Livorno. Il 38enne era in viaggio quando un camion che proveniva dalla direzione opposta (lo svincolo è a doppia marcia) avrebbe perso il carico, che secondo una ricostruzione delle forze dell’ordine ha spostato il new jersey proprio in quei secondi passava l’auto di Giannini. La Bmw è stata sbalzata fuori strada e si è ribaltata finendo nel canale scolmatore che scorre sotto.

