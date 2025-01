Record di presenze per il polo dell’Eur, 1 milione nel 2024

Spread the love

“Chiudiamo il 2024 con un record di oltre 1 milione presenze e di oltre 20 milioni di incassi nelle strutture gestite da Eur Spa: Palazzo dei Congressi, La Nuvola, Palazzo dello Sport e il Parco del Laghetto, che hanno fatto registrare un risultato straordinario raggiunto anche con l’appassionato lavoro dell’Ad Claudio Carserà, dell’intero cda e soprattutto dei nostri dipendenti che ringrazio”. Lo dice il presidente di Eur Spa Enrico Gasbarra.

“La società – prosegue Gasbarra – si dimostra solida finanziariamente e il polo dell’Eur sempre più strategico per lo sviluppo di Roma e del Paese, non solo rispetto al turismo congressuale e d’affari, ma anche rispetto alla capacità di offrire un intrattenimento di qualità, in grado di contribuire a creare ricchezza e valore pubblico e sociale per la città. D’intesa con l’ad e il cda per il 2025 l’obiettivo sarà quello di potenziare ancora di più la vocazione internazionale”.

Per quanto riguarda il settore del turismo congressuale e dell’intrattenimento, La Nuvola e Palazzo dei Congressi nel 2024 hanno ospitato 59 eventi con oltre 350mila presenze, di cui 80mila a Palazzo dei Congressi e 270mila alla Nuvola e con un fatturato di oltre 20 milioni di euro. Nel dettaglio: 39 eventi corporate, 16 congressi, un grande evento di intrattenimento come “Euphoria – Art is in the Air” la nuova mostra di arte contemporanea del Balloon Museum e 4 fiere, tra cui Roma Arte in Nuvola, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che ha segnato il record di 38mila presenze e Più Libri più Liberi, fiera della piccola e media editoria (oltre 110mila visitatori).

L’hub congressuale ha accolto anche un ricco calendario di eventi culturali e spettacoli, che hanno portato alla Nuvola e a Palazzo dei Congressi nel 2024 quasi 20mila persone per assistere a concerti di musica sinfonica, jazz, pop, balletti, stand up comedy, con un fatturato di 200mila euro. Anche il Palazzo dello Sport di Nervi e Piacentini, principale arena indoor della città per concerti ed eventi sportivi con una capienza fino ad 10.000 persone, tornato nella gestione diretta di Eur Spa, ha accolto nel 2024 oltre 300mila persone. E ancora il Parco del Laghetto dell’Eur che ha ospitato oltre 500mila persone in occasione degli eventi di intrattenimento tra cui This is Wonderland – Pinocchio Back to Wood.

