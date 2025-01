Roma – controllo carabinieri in centro e a Termini – un arresto e tre denunce

Spread the love

ADNKRONOS, – Roma, 10 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto delle compagnie dei Gruppo Roma e del Nucleo Carabinieri Antifalsificazione e Sanità, hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nel centro di Roma, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità e degrado urbano, in linea con l’azione fortemente voluta dal prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata e tre denunciate alla procura. In particolare, i militari hanno arrestato una donna originaria della Bulgaria, gravemente indiziata di aver asportato alcune confezioni di profumo da un negozio della Stazione Termini, ai quali aveva rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza. Un 40enne italiano, invece, è stato denunciato per aver violato il divieto di accesso ai locali pubblici, emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma, mentre, un uomo della provincia di Napoli e una donna della Romania, sono stati denunciati per l’inosservanza del Dacur.

Cinque persone, infine, sono state sanzionate in via amministrativa per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore; a loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 98 persone e controllato 49 veicoli.