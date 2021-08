Parcheggia sull’orlo del burrone e si dimentica di tirare il freno a mano: l’auto finisce nel vuoto con la moglie intrappolata a bordo

Spread the love



ilfattoquotidiano.it – urly.it/3f30g

Ha azzardato un parcheggio sull’orlo di un burrone lungo la strada panoramica Duku Highway nello Xinjiang, in Cina, e, come se non bastasse, si è scordato di tirare il freno a mano dell’auto. Così, la macchina ha iniziato a scivolare verso il precipizio, con tutta la famiglia a bordo: il papà è riuscito a scendere e a salvare miracolosamente il figlio, ma la moglie è rimasta intrappolata all’interno dell’auto ed è precipitata nel vuoto. Fortunatamente si è salvata ma ha riportato gravi lesioni all’anca. La scena è stata immortalata in questo video che ha fatto il giro del mondo.