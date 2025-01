VIDEO – I vigili del fuoco messicani in soccorso a Los Angeles

Spread the love

Il gruppo è composto da specialisti militari, tra cui medici, ingegneri e personale di ricerca e soccorso, nonché da un gruppo di vigili del fuoco dell’equivalente messicano del servizio forestale statunitense.



I grandi incendi che imperversano nell’area di Los Angeles da martedì hanno causato la morte di almeno due dozzine di persone e bruciato un’area grande quanto Washington, D.C.. Più di 90.000 residenti sono stati costretti a fuggire dalle loro case e interi quartieri sono stati devastati. incenerito.

La squadra messicana si unirà ai vigili del fuoco di sette stati e del Canada per cercare di tenere sotto controllo l’inferno.



“Ora sono assegnati al fuoco dove saranno impegnati sulla linea del fuoco, lavorando fondamentalmente come una squadra di mano”, ha detto Edwin Zuniga, responsabile delle informazioni pubbliche per Cal Fire. “Quindi costruire una linea di contenimento, rinforzare la linea di contenimento, intervenire direttamente sul fuoco se necessario.”



La durata dell’intervento dei vigili del fuoco messicani è incerta, secondo Zuniga. Potrebbe essere una settimana o tre settimane.