Torneo Santa Rosa, ieri la finalissima: Aeronautica contro Vigili del fuoco ecco come è andata

Spread the love

Una sola edizione, quella dello scorso anno conquistata da Pianeta Giustizia, separa la Smam dalla sua prima vittoria del Torneo Santa Rosa, simbolo di un percorso in ascesa e di una squadra che si comporta da vero gruppo.

Con il risultato di 2-1 l’Aeronautica Militare scalza i Vigili del Fuoco, protagonisti del trend opposto, con ben due finali raggiunte senza mai riuscire ad alzare la coppa, dislivello probabilmente dovuto a un fattore emotivo, insomma tutta questione di presenza sia fisica che mentale in campo. In particolare, il match di ieri si è mantenuto su ritmi tecnici elevati ma non c’è stata reattività e precisione nell’affondare il colpo, con momenti di calo e confusione, un susseguirsi di up and down che hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte della Scuola Marescialli. Le reti portano la firma di Friso (13° p.t.), Donnini (12° s.t.), e Vittori (20° s.t.) che allo scadere, nonostante lo splendido tiro di prima intenzione, ha sottoscritto solamente il goal della bandiera dei pompieri.

VITERBOTODAY.IT