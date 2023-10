Doppio intervento dei vigili del fuoco di Cuneo per salvare tre bovini

Spread the love

Cuneo – Durante la mattinata di oggi, in provincia di Cuneo, i Vigili del Fuoco della zona sono intervenuti con un doppio intervento in elicottero per salvare alcuni bovini che si erano feriti le zampe.

A Panard, in Val Grande, un primo intervento ha permesso di portare in salvo una mucca. La seconda operazione di salvataggio ha invece avuto luogo ad Acceglio, nel vallone di Verzio, per salvare questa volta due animalo insieme, un vitello e una mucca.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, gli animali sono adesso al sicuro e verranno affidati alle cure dei veterinari.