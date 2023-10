Rende, fulmine manda a fuoco un fienile. A Scigliano fiamme in un appartamento per un corto circuito

Spread the love

RENDE (CS) – Non solo interventi provocati dagli incendi di sterpaglie e macchia mediterranea, ma anche dal maltempo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza hanno operato nella notte e questa mattina sul Tirreno cosentino per spegnere diversi incendi, in particolare nella zona di Paola e Scalea.

Dalla tarda mattinata è stato invece il maltempo a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per contrastare i danni causati dal temporale che si è abbattuto sull’area urbana e nella provincia nelle ultime ore. In particolare, una sqaudra, è intervenuta per spegnere un incendio divampato nel fienile di un maneggio a Rende, nella frazione di Settimo inferiore. E sempre un filmine sarebbe responsabile di un probabile corto circuito di un televisore, che ha provocato un incendio nel centro storico di Scigliano all’interno di un appartamento in disuso.

quicosenza.it