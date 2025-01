Tir carico di carne avvolto dalle fiamme nella galleria Dogna sulla A23: chiusura temporanea

Spread the love

PONTEBBA (UDINE) – Tir in fiamme nella galleria Dogna sulla A23. Attimi di paura questa mattina, venerdì 17 gennaio, lungo l’autostrada A23, dove un tir è andato in fiamme all’interno della galleria Dogna. L’incidente si è verificato intorno alle 5:30 di questa mattina, 17 gennaio.ù

Il conducente del mezzo pesante, un tir frigorifero carico di carne, si è accorto della presenza di fumo e ha avuto la prontezza di fermarsi e abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propagassero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tarvisio e Pontebba, supportati dal personale della concessionaria Autostrade per l’Italia. L’incendio è stato domato dopo un intenso lavoro dei soccorritori, ma la xcabina è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’incidente ha comportato disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea della galleria per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area. Al momento non si segnalano feriti, ma saranno necessarie ulteriori verifiche sulla stabilità della struttura autostradale prima della riapertura al traffico. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto meccanico al mezzo.

