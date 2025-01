Cassino, incendio in un’azienda dell’indotto Stellantis: esplosioni e nube nera. A fuoco materiale plastico

Spread the love

Un forte boato, poi le fiamme: poco prima delle 22 di ieri sera 17 gennaio è andata a fuoco la Adler Evo, una delle aziende dell’indotto Stellantis che si trova nella zona industriale di Cassino, in località Solfegna Cantoni, azienda specializzata nella produzione e lavorazione di materie plastiche. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per domare le fiamme, insime agli agenti del Commissariato di Polizia di Cassinob. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito interno all’azienda, ma non si esclude alcuna ipotesi.

Piove sul bagnato per l’azienda della componentistica Stellantis che da alcuni mesi è interessata da un percorso di Cassa Integrazione legata alla riduzione dei volumi richiesti dal cliente e i 150 lavoratori stanno pagando, come tutti gli operai dell’indotto, la crisi dell’automotive e di Stellantis in primo luogo.

L’incendio di ieri sera ha provocato una certa preoccupazione anche tra i residenti delle abitazioni circostanti che subito hanno lanciato l’allarme anche tramite i social. Le operazioni sono andate avanti fino a notte. È stato chiesto l’intervento dell’Arpa.

IL MATTINO