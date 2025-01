A10, traffico bloccato tra Pra’ e Arenzano per un tir ribaltato a causa del vento

Spread the love

Genova. Traffico bloccato sull’autostrada A10 Genova Savona, nella serata di venerdì 17 gennaio, a causa di un tir ribaltato all’altezza del chilometro 16 tra il casello di Pra’ e quello di Arenzano, in direzione ponente.

L’autoarticolato si è ribaltato intorno alle 20 probabilmente per via delle forti raffiche di vento.

Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia oltre ai soccorsi medici, anche se per fortuna non ci sono stati feriti.

Alle 21 il traffico risulta bloccato. C’è inoltre una coda di due chilometri tra il bivio A10/A26 e Arenzano.

GENOVA 24