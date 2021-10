Video – Nubifragio a Catania, bilancio tragico: già due vittime. Arriva il capo della Protezione Civile

Spread the love



bilancio tragico del ciclone che si è abbattuto sulla provincia di Catania, sul capoluogo etneo e su buona parte della Sicilia. Un uomo di 53 anni è morto ieri a Gravina di Catania, annegato in un fiume in piena. La vittima sarebbe scesa dall’auto invasa dall’acqua e sarebbe stata travolta.

Lunedì era stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 67 anni, a Scordia. Ancora dispersa la moglie.

I forti acquazzoni hanno trasformato le piazze e le strade di Catania in autentici laghi: l’acqua ha inondato tutta la città e le automobili sono sommerse.

Sott’acqua tutto il centro di Catania: in particolare Piazza Duomo, via Etnea e lo storico mercato della Pescheria.