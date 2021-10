Pescara, iniziato il XV corso di formazione per Vigili del Fuoco volontari

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso 25 ottobre il Comando di Pescara ha dato inizio al XV corso di formazione per Vigili del Fuoco Volontari da destinare ai distaccamenti volontari di Lettomanoppello e Popoli che assicureranno l’attività di soccorso tecnico nei rispettivi comuni e in quelli limitrofi, sotto il coordinamento operativo del comando di Pescara e in sinergia con il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alanno. I numerosi ed estesi incendi di bosco avvenuti nell’estate 2021 nella provincia di Pescara, specialmente nell’area del Parco Nazionale della Maiella territorio particolarmente delicato sotto tale aspetto, hanno spinto il Comandante Daniele Centi al potenziamento della struttura di soccorso pubblico ed estinzione degli incendi di tutta l’area.

La direzione del corso è affidata al DVD Venanzio Balassone e la formazione teorica-pratica agli istruttori professionali CR Marco Ducci, CR Enio Salle e CR Piero Polimene