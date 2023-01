Londra, pacco con uranio trovato all’aeroporto di Heathrow: indagini dell’Antiterrorismo

Spread the love

Indagano l’Antiterrorismo britannico e i servizi di sicurezza sul ritrovamento di pacco contenente uranio all’aeroporto di Heathrow a Londra. La notizia, riportata da The Sun, è stata ripresa da diversi media inglesi. Il pacco proveniva dal Pakistan ed era arrivato con un volo dall’Oman. Il materiale radioattivo è stato segnalato da uno scanner mentre veniva trasferito in un capannone merci dopo una spedizioni di metallo. È tutto avvenuto il 29 dicembre. La destinazione prevista non è stata resa nota e al momento nessuno è stato arrestato. L’Antiterrorismo è stata informato dalla polizia di frontiera che una quantità “molto piccola di materiale contaminato” è stata rilevata dopo lo screening di routine.

ilfatgtoquotidiano.it