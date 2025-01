VIDEO – Caserma dei pompieri completamente distrutta da un incendio

Spread the love

Una stazione dei pompieri è andata a fuoco nella Carolina del Nord. Secondo un portavoce della contea di Henderson, nella Carolina del Nord, l’incendio ha devastato la stazione n. 2 del dipartimento dei vigili del fuoco di Mills River nelle prime ore di venerdì 17 gennaio.

Nessuno è rimasto ferito nell’incendio alla stazione perchè in quel momento non c’era personale.

L’edificio era adibito a deposito di attrezzature e uno dei camion persi nell’incendio si stava preparando per andare in California per aiutare a combattere gli incendi boschivi di Los Angeles. “C’erano tre veicoli nella stazione e sono stati tutti distrutti”