Campionati di Sci dei Vigili del Fuoco, grande successo per l’edizione in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta ha ospitato con entusiasmo la 39ª edizione dei Campionati Italiani di sci alpino e nordico, il 10° Campionato di snowboard e il 9° Campionato di sci alpinismo, che hanno visto la partecipazione di oltre mille atleti da tutta Italia. Le gare, svoltesi dal 16 al 18 gennaio sulle nevi di Pila e Cogne, si sono concluse oggi con una cerimonia allo Stadio Mario Puchoz di Aosta.

Prestazione eccezionale dei Vigili del Fuoco valdostani

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ha brillato, conquistando 23 medaglie individuali (6 ori, 12 argenti e 5 bronzi) e il primo posto nella classifica per Comandi sia nella combinata sci alpino/sci nordico che nello scialpinismo.

Un bilancio positivo per lo sport e il territorio

“Giunti alla conclusione di questa importante manifestazione, credo si possa tracciare un bilancio molto positivo”, ha dichiarato il Presidente della Regione Renzo Testolin. Tutto ha funzionato al meglio, dall’aspetto sportivo all’accoglienza e ai trasporti. Questo è merito dell’importante sforzo organizzativo, in particolare del Gruppo sportivo Godioz, che ha dato prova di grande professionalità. Mi auguro che gli ospiti abbiano potuto apprezzare i nostri comprensori, i prodotti tradizionali e la nostra ospitalità”.

Testolin ha anche ricordato con orgoglio come Cogne, dopo gli eventi calamitosi dello scorso giugno, si stia preparando ad accogliere la Coppa del Mondo di sci di fondo dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Sport, comunità e accoglienza

Anche l’Assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques ha sottolineato il valore dell’evento: “queste giornate di festa all’insegna dello sport sono state un’esperienza bella e gratificante. Occasioni come questa rafforzano lo spirito di appartenenza e permettono una crescita umana e professionale. Ringrazio i Vigili del Fuoco per averci onorati con la loro presenza e auguro loro di tornare presto in Valle d’Aosta con le famiglie per scoprire le straordinarie bellezze del nostro territorio”.

Un evento corale

Il Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, Salvatore Coriale, ha espresso soddisfazione per l’esito della manifestazione: “Vigili del Fuoco in servizio e in pensione, professionisti e volontari hanno lavorato con determinazione e passione per realizzare un progetto che ha promosso l’immagine della Valle d’Aosta e le capacità del nostro Corpo. Un caloroso saluto va a tutti gli atleti che hanno gareggiato con lealtà nei suggestivi paesaggi di Pila e Cogne”.

Il Vicecomandante Stefano Perri, invece, ha voluto ringraziare in particolare i volontari e gli allievi della Scuola Alberghiera della Valle d’Aosta per il servizio durante la cena degli atleti, definendo l’evento “una dimostrazione corale di impegno e professionalità”.

Passaggio di testimone

Durante la cerimonia conclusiva, la bandiera dei Campionati è stata simbolicamente consegnata al Presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, che ospiterà l’edizione del prossimo anno.

Un evento che ha celebrato sport, amicizia e il legame tra i Vigili del Fuoco e il territorio, lasciando un’eredità di orgoglio e gratitudine nella comunità valdostana.

