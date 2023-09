Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Il progetto GESTI.S.CO “Gestione delle emergenze Senza Confini” si sviluppa nel contesto della gestione e coordinamento delle emergenze e delle catastrofi “senza confini”; in tal senso le istituzioni di Italia e Svizzera perseguono il comune obiettivo di favorire la collaborazione tra organizzazioni differenti con azioni di governance atte a strutturare una rete di conoscenze che renda effettivamente possibile la collaborazione, il supporto e il mutuo soccorso in caso di necessità, come previsto da accordi vigenti a livello nazionale e regionale.

Nell’ambito della legge regionale n.11/2017 (Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) la Regione Lombardia ha chiesto alla Direzione regionale Vigili del fuoco per la Lombardia un’ulteriore collaborazione finalizzata a capitalizzare i prodotti e i risultati del progetto GESTI.S.CO mediante l’informazione, la formazione, lo scambio di buone pratiche e momenti esercitativi congiunti, per potenziare la “capacity building” delle forze di soccorso e le strutture operative, ovvero la capacità di risposta alle emergenze transfrontaliere.

A completamento del programma formativo già attuato nel corso dell’anno e dello scambio di conoscenze pratiche avvenuto il 7 settembre u.s. con apposito Workshop in Ticino, che ha visto una delegazione di vigili del fuoco della Regione Lombardia visitare la Centrale di allarme cantonale (CECAL) di Bellinzona, il Centro di pronto intervento (CPI) di Mendrisio e il Centro di soccorso cantonale dei pompieri del Mendrisiotto ed infine il Centro di cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso, una delegazione di pompieri ticinesi si è portata in data odierna prima presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, successivamente presso il Centro Operativo regionale per gli incendi boschivi (COR AIB) di Curno (BG) ed infine al Comando dei Vigili del Fuoco di Como.

Il Workshop odierno ha avuto come obiettivo far prendere consapevolezza dei ruoli e compiti nel soccorso e nelle calamità del Corpo Nazionale VVF; il Reparto Volo VVF e altri Nuclei specialistici o specializzati, la Colonna mobile regionale, il sistema integrato NUE 112 e SO115, l’organizzazione della lotta attiva e del soccorso negli incendi di vegetazione.

Al Comando di Como in via Valleggio 15 in particolare è stata illustrata l’organizzazione di un Comando e successivamente è stata visitata la Sala operativa provinciale per comprendere i sistemi di comunicazione tra gli attori istituzionali del soccorso.