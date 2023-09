LIBIA, uragano Daniel – partiti da Pisa secondo e terzo contingente Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Decollati dall’aeroporto militare di Pisa alle 21 di ieri e alle 6.45 di stamani il secondo e il terzo contingente dei vigili del fuoco diretti in Libia per il soccorso alla popolazione colpita dall’uragano Daniel.

A bordo dell’AM C130 dell’Aeronautica Militare, operatori TAST (Team Supporto Assistenza Tecnica) e TLC (Telecomunicazioni).

“Continua l’impegno dei vigili del fuoco italiani nello scenario emergenziale libico, dopo le inondazioni e gli allagamenti dei giorni scorsi” -dichiara il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega- “nell’immediatezza dell’evento, abbiamo inviato un ristretto team di osservatori nei luoghi colpiti, per una prima valutazione degli interventi di aiuto, ricerca e soccorso da organizzare”.

Mercoledì 13 è partito dall’aeroporto di Pisa, con tre aerei dell’Aeronautica Militare, il primo contingente VVF, composto da 12 soccorritori acquatici, 12 unità del team TAST (Squadre di supporto e assistenza tecnica) 4 unità NBCR, 2 unità TLC (Telecomunicazioni) e 1 COEM (Comunicazione in Emergenza). L’ultimo velivolo è atterrato in Libia nella giornata di oggi.

Trasportati dalla Marina Militare anche un migliaio di posti letto (brandine etc.) dal Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) di Potenza.

Il personale sta operando, nella zona di DERNA, con professionalitĂ e rapiditĂ in un contesto territoriale molto complesso e compromesso a seguito del disastro causato dal crollo delle due dighe libiche.

“Il Dipartimento VVF, in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile, sta seguendo l’evolversi della situazione –continua il Prefetto Lega- per adeguare il dispositivo di soccorso VVF alle esigenze, che mutano in relazione agli scenari emergenziali in atto, calibrando l’eventuale invio di personale e mezzi specifici e necessari sul posto.”