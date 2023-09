Autovettura ha perso il controllo e si è ribaltata sulla sede stradale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

14/09/23 ore 14:30 SS 336dir – T2 . Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato la cuspide di uno svincolo si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.