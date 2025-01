I Vigili del Fuoco fanno visita ai reparti di pediatria.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Si è svolta stamattina la tradizionale visita da parte dei Vigili del Fuoco scaligeri ai reparti di pediatria dell’ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento.

Una nutrita delegazione composta da 50 Vigili che nel loro giorno libero hanno voluto salutare i pazienti ricoverati presso i reparti di pediatria, chirurgia pediatrica ed oncoematologia pediatrica.

I piccoli pazienti hanno potuto ammirare dalle vetrate dei reparti i Vigili del Fuoco impegnati in simulazioni e manovre addestrative che per 2 ore hanno dato un motivo di distrazione e divertimento ai circa 80 ragazzi presenti ed ai loro genitori.

Contestualmente, mediante autoscala, i pompieri si sono avvicinati alle finestre dei reparti per un saluto dall’esterno ai pazienti in isolamento.

Nel rispetto delle norme sanitarie al termine delle manovre un gruppo ridotto di Vigili del fuoco ha fatto visita ai reparti per salutare da vicino i bambini e consegnare ai ricoverati alcuni gadget ed altri oggetti utili al personale sanitario per la somministrazione di cure e terapie, il tutto acquistato mediante una raccolta fondi tra il personale e con il contributo della locale sezione dell’Associazione Vigili del Fuoco.

Alcuni componenti dell’Associazione hanno inoltre preparato e distribuito del tè caldo agli utenti dell’ospedale.

Grande entusiasmo, anche da parte del personale sanitario dei reparti, ha accompagnato la visita ed il ringraziamento ricevuto ha fatto da corollario alla manifestazione.