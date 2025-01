Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SASSOFERRATO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:15 circa lungo la SP 16 in località Berbentina per un incidente stradale tra due autocarri. La squadra VVF sul posto ha estratto dalla cabina, utilizzando attrezzatura specifica, un autista, in collaborazione con il personale del 118, poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. L’altro autista è uscito autonomamente dal mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Dal Comando di Ancona