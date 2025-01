VIDEO – Auto esce di strada e finisce nel canale – morto 33enne di Spinea

Spread the love

MESTRE – Esce di strada con l’auto e finisce nel canale. Morto a 33 anni Gaspare Gasparini, di Spinea. Tragedia in Via Frassinelli ad Asseggiano. Nessuno ha assistito all’incidente, la vettura notata capovolta da alcuni passanti.

Ad accorgersi dell’auto finita rovesciata nel fossato sono stati questa mattina poco dopo le 9 alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi e ben presto si è avuta conferma della tragedia: nella vettura c’era il corpo senza vita di Gaspare Gasparini, 33 anni residente a Spinea, a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. L’uomo era alla guida del mezzo finito fuori strada in Via Frassinelli ad Asseggiano vicino al confine con Martellago dove la strada diventa Via Dosa. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco arrivati da Mestre, Vicenza con il nucleo sommozzatori ed i volontari di Mirano.

L’auto, capovolta nel canale di scolo Dosa, è stata recuperata con l’autogru’. Nulla da fare purtroppo per il giovane, il medico del Suem non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

(Servizio di Marta Marangon) – Antenna Tre – www.antennatre.it