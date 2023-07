Precipita dal quarto piano nel cavedio di un palazzo: un volo di dieci metri, gravissimo un operaio

Spread the love

VICENZA – Operaio precipita dal quarto piano in un cavedio interno ad un palazzo e rimane gravemente ferito. L’infortunio è successo oggi, 17 luglio, alle 16:15, in via Medici a Vicenza. L’uomo dopo la caduta dal quarto piano ha urtato con violenza contro la porta in vetro del bagno di un alloggio al primo piano che affaccia su questa sorte di stretta corte interna ed è rimasto gravemente ferito.

L’operaio stava ispezionando la copertura della casa quando è caduto per oltre dieci metri, finendo contro la porta di cui si è rotto il vetro e procurandosi anche piccole ferite da taglio. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale, hanno eliminato i vetri pericolanti e liberato l’angusto spazio, dando la possibilità al personale del Suem di immobilizzare l’uomo. Il ferito è stato tirato fuori stabilizzato e caricato su una barella per essere trasferito in ospedale. Sul posto personale dello Spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

IL GAZZETTINO