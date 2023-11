Avenza, cerca di darsi fuoco ed esplode un appartamento: era uscito di prigione da due giorni

Spread the love

Avenza (Carrara), 19 novembre 2023 – Un forte boato poi il silenzio. Dopo qualche secondo le urla di una donna. Ad Avenza in via Europa ieri mattina c’è stato l’inferno quando le fiamme hanno avvolto l’appartamento di un 57enne detto ‘Tersilla’ ora ricoverato al Cisanello in gravi condizioni per ustioni al volto, arti superiori e inferiori. Il tutto si è consumato in una frazione di secondo nello stabile di edilizia popolare di via Pucciarelli, dove una forte esplosione ha strappato, poi scaraventandoli in strada, gli infissi delle finestre dell’appartamento al terzo piano della palazzina. Sono le 9 di ieri mattina, c’è chi sta andando al lavoro e chi ancora dorme. L’uomo, da poco uscito dal carcere di Massa, è in casa quando dall’ipotesi più accreditata sembra abbia preso una tanica di benzina per poi darsi fuoco. L’uomo stava per iniziare un percorso in una struttura riabilitativa in Lunigiana. Una volta aperto il recipiente l’ambiente si sarebbe saturato in poco tempo e la fiamma dell’accendino avrebbe dato vita alla forte esplosione.

«A causa del fumo non si vedeva niente all’interno – hanno poi proseguito i vigili del fuoco -. Quando siamo arrivati l’appartamento era avvolto dalle fiamme. In totale con l’autoscala abbiamo fatto 6 salvataggi. Poi a mano per le scale insieme alla polizia sono state portate via altre 4 persone. In un appartamento abbiamo sfondato la porta e dentro c’era una signora che dormiva tranquilla. L’abbiamo svegliata e portata fuori. In totale abbiamo evacuato 15 famiglie. I danni più ingenti sono stati all’appartamento e in quelli limitrofi”. Una volta portati in salvo gli inquilini sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e del Comune per la stabilità della struttura. La Procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sull’accaduto.