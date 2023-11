India: in corso un nuovo tentativo di salvare i 41 operai in trappola, scavando dall’alto

Spread the love

C’è un nuovo piano per salvare i 41 lavoratori intrappolati da otto giorni in un tunnel stradale crollato nello stato indiano dell’Uttarakhand, nell’Himalaya settentrionale, e prevede di scavare un pozzo verticale dalla cima della collina soprastante, dove uno scavatore è già all’opera, come mostra la fotografia in questa pagina. I servizi di emergenza ora prevedono un periodo di “quattro-cinque giorni al massimo” per liberare i lavoratori, ha detto Bhaskar Khulbe, segretario aggiunto del governo. “Si stanno facendo tutti gli sforzi possibili”, ha detto il ministro dei trasporti stradali Nitin Gadkari dopo aver visitato il sito. Tuttavia gli operai stanno perdendo le speranze: “Sono in lacrime, hanno cominciato a chiederci se stavamo mentendo sugli sforzi fatti per salvarli”, ha detto ai cronisti un parente.

RAINEWS