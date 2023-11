Ditta avvolta dalle fiamme. Magazzini e uffici distrutti. Otto intossicati e tanta paura. Scatta la maxi emergenza

Spread the love

Empoli – Una colonna di fumo nero sempre più densa si alzava minacciosa nel cielo terso. Mentre sotto un intero deposito di pneumatici (e non solo) stava andando a fuoco. Sono state ore di panico e apprensione quelle vissute ieri mattina dalla comunità empolese. Le prime segnalazioni ai vigili del fuoco sono iniziate ad arrivare poco prima delle 10 e da lì è stato un susseguirsi di richieste di intervento: la nube era visibile a chilometri di distanza. L’incendio è divampato nella ditta Pas Centro Pneumatici in via Lucchese. In quel momento sul tetto erano in corso delle riparazioni dopo i danni causati dal nubifragio dello scorso 2 novembre. La scintilla fatale potrebbe essere partita da lì. Ma non si escludono altre cause. Chi si trovava all’interno della ditta non appena si è accorto delle fiamme è uscito all’esterno. Tuttavia, nel tentativo di mettere in salvo alcune auto dei clienti, diverse persone sono rimaste intossicate. Dieci, alla fine, quelle prese in carico dal personale del 118, di cui otto trasferite al pronto soccorso di Empoli e due trattate sul posto.

la nazione