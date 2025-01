Incendio distrugge la mansarda di un appartamento a Pizzoni

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di giovedì 23 gennaio, intorno alle 7.40, un grave incendio è scoppiato nella mansarda di un appartamento di una palazzina di tre piani a Pizzoni.

I Vigili del fuoco, prontamente intervenuti con tre squadre, dalla sede centrale e dal distaccamento di Serra San Bruno, hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento del rogo che, nonostante tutto, ha distrutto tutte le suppellettili all’interno dell’appartamento.

Le operazioni, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme ai piani sottostanti, si sono protratte fino alle 12.30 e a scopo cautelativo l’edificio è stato evacuato per la durata dell’intervento.

In corso di accertamento le cause dell’incendio.