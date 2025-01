Incidente tra due furgoni e un’auto tra Agira e Catenanuova

Spread the love

RAINEWS – Dalle ore 13.45 circa i vigili del fuoco del Comando di Enna sono impegnati nella A19 al km 143 in direzione Catania, tra Agira e Catenanuova per un incidente stradale che ha coinvolto un furgoncino che trasportava frutta, una vettura ed un furgone.

Nel sinistro rimanevano ferite due persone, una delle quali dopo essere stata estratta dai Vigili del Fuoco é stata trasportata in elisoccorso. L’ altro ferito è stato trasportato presso l’ ospedale di Enna.

Sul posto anche il 118 la polstrada e l’ Anas.