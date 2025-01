Spaventoso incendio in fabbrica: “Non uscite”

Spread the love

Una nube di fumo enorme, visibile a chilometri di distanza, che si leva dall’area dello stabilimento della Regnoli, in via Mazzini ad Ariano nel Polesine, che tratta prodotti ittici. L’allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi, venerdì 24 gennaio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Per fortuna, a quanto si apprende, non ci sono conseguenze per le persone.

La Regnoli è una delle maggiori aziende del paese e si occupa di trasformazione di pescato. Dà lavoro a circa trecento persone. Tutte si sono immediatamente messe in salvo, alle prime avvisaglie dell’incendio. Si sono poi trattenute a lungo all’esterno dello stabilimento, preoccupate per il proprio posto di lavoro, ma anche per una azienda per la quale lavorano, in molti casi, da lungo tempo.

Tutti i dipendenti stanno bene. Se non rispondono al telefono è perché, uscendo di corsa, in molti casi hanno lasciato i cellulari in azienda. Una precisazione importante, alla luce dei tanti parenti che, comprensibilmente, si stanno preoccupando. Sul fronte lavorativo, invece, pare che ora tutti i dipendenti osserveranno una settimana di ferie, quindi si valuterà il ricorso alla cassintegrazione.

Verso le 17.30, il sindaco di Ariano nel Polesine ha diramato il seguente avviso: “A seguito dell’incendio divampato oggi, in Ariano capoluogo, si consiglia di tenere le finestre chiuse e si raccomanda di rimanere in casa fino a nuove indicazioni che saranno pubblicate a breve. Vi preghiamo di estendere queste indicazioni ai vostri conoscenti.

Grazie infinite per la collaborazione”.

