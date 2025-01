Spread the love

Incendio alla piscina Sempione, nel quartiere Barriera di Milano, da tempo luogo di degrado e meta di tossici e disperati. Le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno, a partire da quella che un tempo era l’area estiva della Sempione. I pompieri, intervenuti, hanno spento il rogo.

Un nuovo episodio, dunque, che ha come protagonista un luogo tristemente noto come sede di illegalità. «Abbiamo prontamente allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco – hanno affermato il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, e la consigliera Fdi Verangela Marino – e da tempo denunciamo quanto avviene in questo tratto di quartiere: ogni tipo di illecito, spaccio, risse e prostituzione». Anche l’assessore regionale Maurizio Marrone si è espresso sulla vicenda: «La situazione della piscina Sempione è fuori controllo e tutti gli appelli di questi anni per salvarla dal degrado sono caduti nel vuoto. Ricordiamo ancora una volta che un anno fa la Regione aveva manifestato la disponibilità a contribuire al recupero di questa struttura. Gli allarmi lanciati dalla Circoscrizione 6 devono essere ascoltati prima che in quell’area possano consumarsi tragedie».

https://torinocronaca.it/news/torino/448800/paura-alla-piscina-sempione-scoppia-un-incendio-pompieri-sul-posto.html