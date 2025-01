Scivola e cade rimanendo incastrato nella cancellata del suo box, il cavallo Irish Coffee salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

VERONA. Cade e rimane incastrato nella cancellata di uscita del proprio box. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nelle scorse ore in un maneggio a Villafranca di Verona in località Primavera, per un cavallo in difficoltà.

Il povero animale, di nome Irish Coffee, secondo quanto ricostruito, all’uscita del proprio box è scivolato rimanendo poi incastrato.

L’allarme è stato lanciato dal proprietario e sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco di Verona. L’intervento non è stato semplice anche per l’agitazione dell’animale e dalla difficile posizione in cui si trovava da circa un’ora che gli comportava anche una difficoltà respiratoria.

Presente sul posto anche il veterinario. I vigili del fuoco, dopo una consultazione su come procedere, hanno deciso di utilizzare un verricello manuale (tirfor) con il quale il povero cavallo è stato liberato dopo essere stato avvolto con una fascia per evitare ulteriori rischi.

