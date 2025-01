Incendio a Valle di Cadore: due abitazioni in fiamme, due feriti lievi

Spread the love

VALLE DI CADORE – Fuorioso incendio nella notte distrugge due case a Valle di Cadore: quattro persone evacuate e fra loro due feriti lievi. Tutto il paese si è stretto attorno alle famiglie che hanno perso tutto. || Era da poco passata la mezzanotte quando, per fortuna, Giulio Viel, 73 anni, si è svegliato, ha visto qualcosa, ed è subito uscito in strada con la compagna Rosalinda Dalla Bona, 80 anni, il cui figlio Oliviero Salvadori è rimasto come altri tutta la mattina a guardare attonito le macerie fumanti.

In strada c’era anche la famiglia di Giorgio Da Fies, cui appartiene parte dell’altra casa andata distrutta, ma che, pur tra le lacrime, è deciso a ricostruire.Spegnere l’incendio non è stato facile, come non è stato facile per i mezzi dei Vigli del Fuoco accorsi da Pieve di Cadore, con l’aiuto dei volontari di Valle, raggiungere via Andericca, nella parte alta del paese.Tra i danneggiati anche Roberto Cilotta, che però è residente negli edifici che ora potrebbero anche essere messi sotto sequestro fino al termine delle indagini che dovranno stabilire dove è perchè si è innescato l’incendio. Fiamme che hanno lasciato ruderi che fanno effetto anche a chi era accorso immediatamente come il Sindaco Marianna Hofer. – Intervistati ANTONIO VISSA (ISPETTORE ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO), MARIANNA HOFER (SINDACO VALLE DI CADORE) (Servizio di Fabio Fioravanzi) –

