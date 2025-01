VIDEO – Tentativi di salvare l’autista di un camion intrappolato da 3 giorni nella voragine che si è allargata fino a 40 metri di larghezza a nord di Tokyo

Spread the love

Sono in corso da tre giorni, a nord di Tokyo in Giappone, i tentativi di salvare il conducente di un camion rimasto intrappolato in una voragine stradale nella città di Yashio.

La dolina cresce costantemente da martedì fino a misurare 40 metri in larghezza e 15 di profondità. Le autorità hanno chiesto ai residenti della zona di ridurre il consumo di acqua per evitare di destabilizzare ulteriormente il sito e si teme che si possano formare altri nuovi buchi. Ridotte le speranze di salvare l’autista di 74 anni, con il quale si sono persi i contatti dopo il superamento della soglia cruciale di 72 ore di sopravvivenza